Джон Кордоба из ФК «Краснодар» признан лучшим нападающим сезона 2025/26 РПЛ

Джон Кордоба — лучший футболист РПЛ. Фото: max.ru/fckrasnodar

В Москве подвели итоги четвертой ежегодной премии «WINLINE Герои РПЛ». Главным героем вечера в номинации «Лучший нападающий» стал форвард краснодарского клуба Джон Кордоба.

Сам футболист не смог присутствовать на церемонии награждения: он выбыл из чемпионата мира из-за травмы. Награду от лица игрока вручил руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин.

Причиной отсутствия форварда стал разрыв мышцы. Инцидент произошел в матче сборной Колумбии против Ганы: Кордоба вышел в стартовом составе, но уже на 8-й минуте получил повреждение в ходе борьбы за мяч.