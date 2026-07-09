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НовостиСпорт9 июля 2026 19:55

Джон Кордоба из ФК «Краснодар» признан лучшим нападающим сезона 2025/26 РПЛ

Разрыв мышцы вывел Кордобу из строя на чемпионате мира
Евгения ХАЛИКОВА
Джон Кордоба — лучший футболист РПЛ. Фото: max.ru/fckrasnodar

Джон Кордоба — лучший футболист РПЛ. Фото: max.ru/fckrasnodar

В Москве подвели итоги четвертой ежегодной премии «WINLINE Герои РПЛ». Главным героем вечера в номинации «Лучший нападающий» стал форвард краснодарского клуба Джон Кордоба.

Сам футболист не смог присутствовать на церемонии награждения: он выбыл из чемпионата мира из-за травмы. Награду от лица игрока вручил руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин.

Причиной отсутствия форварда стал разрыв мышцы. Инцидент произошел в матче сборной Колумбии против Ганы: Кордоба вышел в стартовом составе, но уже на 8-й минуте получил повреждение в ходе борьбы за мяч.