Атаку украинских беспилотников отбили над Азовским морем

Минобороны РФ сообщило о перехвате 152 украинских БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные отразили масштабную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, в период с 8:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили 152 БПЛА самолетного типа.

Дроны перехватили над Крымом и акваторией Азовского моря. Также воздушные цели были обезврежены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и Московском регионе.

Ранее Оперштаб Краснодарского края объявил режим повышенной опасности из-за беспилотников. Уведомления поступили жителям в 20:57.

Власти напомнили жителям региона, что при обнаружении обломков БПЛА категорически запрещено приближаться к ним или трогать их руками. О находке необходимо немедленно сообщить по единому номеру экстренных служб — 112. Также строго запрещено снимать и публиковать в сети кадры работы систем ПВО.