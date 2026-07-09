На «Иннопроме» власти Кубани заключили соглашения на 3,6 млрд рублей

Краснодарский край привлек 3,6 млрд рублей инвестиций на «Иннопроме-2024». Фото: max.ru/admkrai

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге Краснодарский край обеспечил приток инвестиций в размере более 3,6 млрд рублей. Как сообщили в администрации региона, благодаря новым проектам в регионе появятся 336 новых рабочих мест.

Одним из наиболее значимых направлений стало сотрудничество с Федеральным центром беспилотных авиационных систем. В крае планируют развернуть инфраструктуру для разработки, испытаний и серийного запуска БПЛА. В рамках этого кластера научно-производственный центр «Техносфера» также подписал соглашение с первым резидентом — производителем двигателей для беспилотников.

В Краснодаре планируется запуск предприятия по выпуску теплообменного оборудования для атомных и тепловых электростанций, а также других промышленных объектов. После выхода на проектную мощность завод будет выпускать более 70 единиц продукции ежегодно.

Еще один масштабный проект в краевой столице связан с созданием полного цикла производства светопрозрачных алюминиевых конструкций. Инвестор планирует вложить 1,3 млрд рублей в строительство завода. Предприятие будет выпускать оконные и дверные системы, фасады, витражи и раздвижные конструкции. Запуск объекта намечен на ближайшие четыре года, что обеспечит регион порядка 150 новыми рабочими местами.

В Динском районе появится завод по переработке стекла мощностью 6 тыс. тонн готовой продукции в год. Инвестиции в размере 1 млрд рублей позволят выпускать широкий ассортимент изделий для интерьера и экстерьера, включая закаленное стекло. При выходе на полную мощность штат предприятия составит около 200 человек.

Также в рамках выставки были достигнуты договоренности о расширении двух производств упаковки. Инвестор направит 500 млн рублей на модернизацию мощностей в Тимашевском районе: к 2031 году объем выпуска гофроупаковки должен достичь 110 млн кв. м в год. Другая компания инвестирует 385 млн рублей в модернизацию производства в Динском районе. Это позволит увеличить мощности предприятия примерно на треть и создать 25 новых рабочих мест.