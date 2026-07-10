В Крымском районе Кубани восстанавливают скважины после подтопления Фото: пресс-служба «Кубаньводкомплекс»

В Крымском районе Кубани восстанавливают скважины после подтопления. Производственные объекты ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» посетил директор «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев.

Напомним, в начале июня из-за прорыва дамбы на реке Кубани вблизи хутора Западного вода вышла за пределы естественного русла. В результате затоплены производственные объекты «Кубаньводкомплекс». Часть артезианских скважин выведена из эксплуатации.

В настоящее время гидрологическая обстановка на левом крыле скважин приходит в норму. По возможности проводится восстановительная работа по запуску артезианских скважин. Специалисты откачивают воду из павильонов и территории, обрабатывают и высушивают оборудование. Проводится ремонт узлов и агрегатов.

«Правое крыло в зоне риска – там вода продолжает прибывать с рисовых полей. Предпринимаются необходимые меры для ликвидации последствий паводка и стабилизации подачи воды потребителям в полном объеме», – сообщили в пресс-службе «Кубаньводкомплекс».