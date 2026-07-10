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НовостиПолитика10 июля 2026 4:45

Над Краснодарским краем и Азовским морем сбили украинские БПЛА

Средства ПВО уничтожили 376 украинских БПЛА над регионами России
Светлана ОВДЕЙ
Над Краснодарским краем и Азовским морем сбили украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем и Азовским морем сбили украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем и Азовским морем сбили украинские БПЛА ночью 10 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 20:00 9 июля до 7:00 10 июля над регионами России перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областями.

Беспилотники уничтожены над Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом и Крымом.

Напомним, обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в Северском районе Кубани. Произошло возгорание.