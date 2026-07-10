В Новосибирске 108 выпускников стали стобалльниками ЕГЭ Фото из архива КП

В Новосибирске подвели итоги ЕГЭ. В этом году 108 выпускников получили максимальные 100 баллов. Среди них – двое учащихся Специализированного учебно-научного центра НГУ. Петр Перепелкин отличился по биологии, а Михаил Овчинников стал дважды стобалльником, набрав максимальное количество баллов по физике и профильной математике.

Петр начал готовиться к экзаменам прошлым летом, а с сентября подключил спецкурсы.

«По всем предметам, кроме русского, я готовился по материалам, которые давали в школе, а также нарешивал задания сам из сборников в интернете. По русскому занимался с репетитором весь год. По биологии для надежности купил интенсив. Подготовка была хорошая, но я понимал, что полагаться исключительно на школу нельзя», – сказал выпускник.

Как победитель Всесибирской олимпиады по биологии, Петр имел право поступать без экзаменов в некоторые вузы. Достаточно было сдать биологию на 75+ и пройти порог по остальным предметам. Однако он перевыполнил план. Выпускник набрал 100 баллов по биологии, 95 – по химии и математике, 91 – по русскому.

«Я не ожидал, что наберу 100. На пробниках часто делал глупые ошибки, но на экзамене удалось собраться и сделать все по максимуму», – признается Петр.

Увидев результат, он сначала не поверил, а потом испытал «поистине детский восторг». Секрет успеха, по его словам, в ежедневном труде, отдыхе и статусе БВИ, который снижал тревогу. Петр мечтает стать биологом в области фармации, биомедицины или молекулярной биологии и пока склоняется к НГУ.

Михаил Овчинников готовился к ЕГЭ с сентября, сочетая спецкурсы и самостоятельную работу, а также в компании товарищей. Для сдачи он выбрал физику, профильную математику и информатику, планируя связать жизнь с IT.

«Когда шел на ЕГЭ, я не волновался, так как написал много пробников в школе. Однако после экзамена начал переживать, что допустил ошибку», – поделился Миша.

В итоге выпускник набрал по 100 баллов по физике и математике, 91 – по русскому. Экзамен по информатике с результатом 88 баллов Михаил пересдал. Сотня по математике была выпускником ожидаемой, а по физике стала сюрпризом.

Миша приехал в Новосибирск из Владивостока два года назад. Родители узнали о его результатах раньше из-за разницы часовых поясов.

Сейчас Михаил ждет результатов пересдачи по информатике и готовится поступать в МФТИ в Москве, пишет «Горсайт».