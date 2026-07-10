Психолог: Закупка бензина впрок не снижает тревогу

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Покупка топлива впрок не способна взять тревогу под контроль и может лишь усилить ощущение дефицита. Об этом в беседе с RTVI рассказала психолог Екатерина Кольцова, комментируя сообщения об очередях на заправках.

По словам специалиста, стремление делать запасы связано со страхом остаться без важного ресурса, что движет человеком под влиянием тревоги. Подобные массовые закупки, напротив, провоцируют дефицит на рынке. Кольцова отметила, что в таких ситуациях активно проявляется механизм «заражения», когда поведение толпы стимулирует аналогичные действия у отдельных граждан.

Эксперт подчеркнула, что лишь для определенных категорий людей, чей доход напрямую зависит от возможности пользоваться транспортом или техникой (например, для фермеров или курьеров), наличие топлива является критически важным. Однако для остальных запас бензина не снижает уровень тревожности, поскольку ощущение безопасности от обладания им оказывается временным. Топливо имеет свойство заканчиваться, что неизбежно приводит к повторному возникновению чувства нехватки. Психолог считает, что при отсутствии критической зависимости от топлива работать нужно с эмоциональным состоянием.