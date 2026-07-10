Кубань вошла в число регионов с самым низким уровнем курения Фото из архива КП

Краснодарский край вошел в число регионов с самым низким уровнем курения. Такие данные представлены Министерством здравоохранения РФ.

В Краснодарском крае распространенность курения среди населения в возрасте от 18 лет и старше составила 4,34% за месяц. Показатель ниже 10% зафиксирован в Херсонской области (9,9%), ДНР (9,3%), Мордовии (9,2%), Дагестане (8,85%), Ингушетии (5,98%) и Чечне (0,54%).

Регионами, где отмечен самый высокий показатель распространенности курения табака, стали Орловская область (60%), Еврейская автономная область (40%) и Республика Коми (36%). Наибольший показатель снижения фиксируется в Ненецком автономном округе. В регионе распространенность курения снизилась более чем на 70%, пишет ТАСС.