Где в Крымском районе Кубани есть бензин 10 июля 2026

В Крымском районе Кубани работают 22 заправки 10 июля Фото из архива КП

В Крымском районе Кубани работают 22 заправки 10 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

На заправках продолжают действовать ограничения. Топливо отпускают только по топливным картам, по договорам, для спецтранспорта – в топливные баки с лимитом. Еще шесть заправок временно не работают.

В Крымске отпускает топливо заправка на улице Синева (в наличии АИ-95, Пульсар, АИ-92 и дизельное топливо для спецтехники). На улице Привокзальной есть АИ-95 и дизельное топливо для спецтехники, Пульсар – по топливным картам.

Заправка на ФАД-146 Краснодар – Верхнебаканский (слева) отпускает АИ-95 по топливным картам, АИ-92 – для спецтехники. Пульсар и дизельное топливо в наличии.

На улице Коммунистической АИ-95 отпускают по топливным картам, АИ-92 – для спецтехники, дизельное топливо – по топливным картам. На АЗС на автодороге Крымск-Джигинка в наличии АИ 95, АИ 92. Дизельное топливо отпускают для спецтехники. На заправках по улице Маршала Жукова (район 1201) имеется АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо. На улице Кирова в наличии дизельное топливо.

На улице ФАД 146 Краснодар - Верхнебаканский (справа) АИ 95 (Пульсар), ДТ - в наличии. На улице Торговой установлены лимиты – на дизельное топливо до 40 литров для легковых машин и до 200 литров для грузовых. На улице Коммунистической (район ДИН) отпускают до 30 литров АИ-95, АИ-92. На улице Шоссейной можно приобрести до 40 литров АИ-95, АИ-92, до 60 литров дизельного топлива для легковых авто и до 200 литров для грузовиков.

На АЗС в станице Варениковской на автодороге Крымск – Джигинка в наличии АИ-95 и дизельное топливо. В селе Киевское по улице Горького АИ-92 доступен по договорам.

На автодороге Крымск – Джигинка (слева) в наличии дизельное топливо. На заправке в станице Троицкой есть АИ-95 и дизельное топливо, Пульсар – до 30 литров. В хуторе Новотроицком отпускают АИ-95, в селе Кеслерово – дизельное топливо, в станице Нижнебаканской – АИ-95, АИ-92, дизельное топливо. На трассе Краснодар - Верхнебаканский есть АИ-92, дизельное топливо, в хуторе Новоукраинском – АИ-95 и дизельное топливо.

«Просьба не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в администрации Крымского района.