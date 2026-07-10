Где в Геленджике есть бензин 10 июля 2026

В Геленджике работают восемь заправок 10 июля Фото из архива КП

В Геленджике работают восемь заправок 10 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

На заправках продолжают действовать ограничения. Бензин отпускают только в топливные баки – до 20/30/50 литров на один автомобиль.

АИ-95 в наличии на двух заправках. Дизельное топливо отпускают на восьми АЗС.

Одна заправка временно отпускает только дизельное топливо. Две АЗС закрыты на ремонт.

Топливо отпускают заправки «Роснефть» в микрорайоне Черемушки (АИ-95 по топливным картам дизельное топливо) и на улице Туристической (дизельное топливо). АЗС «Лукойл» работают на улице Островского (дизельное топливо) и на кольце (дизельное топливо).

Заправки «Газпромнефть» отпускают топливо на М-4 «Дон» (АИ-95, до 30 литров на авто) на улице Ходенко (дизельное топливо), на Сухумском шоссе (дизельное топливо). АЗС «Лукойл» работает в Архипо-Осиповке (дизельное топливо).

«Все необходимые запасы в городе имеются. Просьба не закупать топливо впрок», – призвали в мэрии Геленджика.