В Краснодаре 23 улицы остались без света из-за аварии Фото из архива КП

В Краснодаре 23 улицы остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском и Карасунском округах утром 10 июля.

«Причина отключения – сработала защита на линии 6-10 кВ, отключились ПС «РП-78», ПС «ЮВ-15», отключены 30 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Временно обесточены улицы Алуштинская, Арбатская, 2-я Арбатская, Аршинцева, Бескровного, Бийская, Булгакова, Есенина, Жигуленко, Защитников Отечества, Петра Метальникова, 1-е отделение.

Без электроэнергии остались улицы Пономаренко, Российская, Симонова, Холмская, Ягодина, бульвар Интернациональный, переулок Дружный, переулок Топольковый.

Света нет в домах по улицам Уральской, Миланжевой и Новороссийской.

На местах работают бригады специалистов. Время восстановления подачи уточняется.