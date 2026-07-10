Пожар на Ильском НПЗ на Кубани потушили после атаки БПЛА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Северского района Алексей Чеверев сообщил о полной ликвидации пожара на Ильском НПЗ. Возгорание произошло в ночь на 10 июля из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории завода. Пострадавших нет.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, фрагменты БПЛА также обнаружены в станице Северской — во дворе частного дома и на территории местного предприятия. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотника над российскими регионами, включая Краснодарский край и акваторию Азовского моря. Технологический процесс завода не нарушен. Все оперативные службы завершили работу на месте происшествия.