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НовостиПроисшествия10 июля 2026 7:00

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани потушили после атаки БПЛА

Глава Северского района: возгорание на НПЗ ликвидировано после падения БПЛА
Ева МУР

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Северского района Алексей Чеверев сообщил о полной ликвидации пожара на Ильском НПЗ. Возгорание произошло в ночь на 10 июля из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории завода. Пострадавших нет.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, фрагменты БПЛА также обнаружены в станице Северской — во дворе частного дома и на территории местного предприятия. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотника над российскими регионами, включая Краснодарский край и акваторию Азовского моря. Технологический процесс завода не нарушен. Все оперативные службы завершили работу на месте происшествия.