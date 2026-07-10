В Краснодаре сняли режим угрозы БПЛА и ограничения на полеты

Фото: Олег УМАРОВ

Утром 10 июля в 9:15 жители Краснодарского края получили уведомления об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Режим «Беспилотная опасность» был объявлен вечером 9 июля в 20:57 и действовал около 12 часов.

За время действия режима Северский район подвергся атаке украинских БПЛА. В результате падения обломков дронов произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, пострадавших нет. По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 июля над Краснодарским краем и другими регионами России сбиты 376 беспилотных летательных аппаратов.

Вслед за отменой беспилотной опасности Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло.