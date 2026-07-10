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НовостиОбщество10 июля 2026 7:19

Четыре ярмарки выходного дня откроются в Краснодаре 11 июля

Жители Краснодара смогут купить овощи, фрукты и другие товары от местных фермеров
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Жители Краснодара смогут купить овощи, фрукты и другие товары от местных фермеров

Жители Краснодара смогут купить овощи, фрукты и другие товары от местных фермеров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре вновь откроются ярмарки выходного дня. Они начнут работу утром в субботу, 11 июля. Горожане и гости краевой столицы смогут приобрести свежие продукты напрямую от кубанских фермеров. В ассортименте – сезонные фрукты и ягоды, овощи, зелень, а также хлебобулочные и бакалейные товары.

Торговые площадки будут работать с 08:00 до 15:00. Посетить ярмарки можно по следующим адресам:

- ул. им. Героя Яцкова, 11;

- ул. Бургасская, 31/1;

- ул. Одесская, 48;

- ул. Восточно-Кругликовская, 38/5.

Как отмечают в мэрии краевой столицы, безопасность и качество продукции находятся под контролем: организаторы следят за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора и правил торговли, а ветеринарная служба Краснодара проводит проверку сельхозтоваров.