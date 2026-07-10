В городе-курорте работают 26 АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Анапе сохраняется особый режим работы автозаправочных станций. По данным на утро 10 июля, в курортном городе функционируют 26 АЗС, однако на большинстве из них действуют различные ограничения.

Собственники ряда станций ввели режим ограниченного отпуска топлива. Так, на 13 АЗС горючее выдают исключительно по топливным картам либо только для спецтранспорта. Еще на 22 станциях установлены лимиты на объем заправки в топливный бак — они различаются в зависимости от АЗС и вида топлива:

- на трех АЗС — АИ 92 и АИ 95 не более 20 литров;

- на одной АЗС — АИ 92, АИ 95 и ДТ не более 26 литров;

- на четырех АЗС — АИ 92 и АИ 95 не более 30 литров;

- на четырех АЗС — АИ 92, АИ 95 и ДТ не более 40 литров;

- на семи АЗС — ДТ не более 50 литров;

- на четырех АЗС — ДТ не более 60 литров;

- на одной АЗС — ДТ не более 200 литров.

При этом на всех автозаправочных станциях курорта полностью запрещен отпуск топлива в канистры и любые другие ёмкости — заправка возможна только в топливный бак автомобиля.

По наличию марок топлива ситуация следующая: дизельное топливо есть на 25 АЗС, АИ 95 — на 22 станциях, АИ 92 — на 21 АЗС. Бензин АИ 100 временно отсутствует в продаже.

Власти уточняют, что данные актуальны на 09:30 и могут меняться в течение дня. Для стабилизации топливного баланса меры принимаются на всех уровнях.

«Большая просьба не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призывают в мэрии Анапы.