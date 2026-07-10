Первые партии кубанской пшеницы нового урожая показали высокое качество

Специалисты зафиксировали рекордную натуру кубанской пшеницы нового урожая Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первые партии пшеницы нового урожая из Краснодарского края продемонстрировали выдающиеся качественные характеристики. Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», проанализировав более 92,4 тысяч тонн зерна, подтвердили, что около 80% от всего объема относится к продовольственным классам.

Одной из главных особенностей этого сезона стала рекордно высокая натура (плотность зерна) пшеницы 4-го класса, достигшая в среднем 793 г/л. Этот показатель оказался выше, чем у пшеницы 3-го класса (780 г/л), что было названо беспрецедентным результатом для нового урожая.

В общем объеме исследованного зерна наибольшую долю составила пшеница 4-го класса (40,7%, или более 37,6 тыс. тонн) и 3-го класса (38,8%, или почти 35,9 тыс. тонн).

«Пшеницу 4 класса текущего урожая можно эффективно использовать для целевых замесов с пшеницей 3 класса, не опасаясь получить слабое или рвущееся тесто», – прокомментировала заведующая испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Тамара Халявкина.

А для экспортных поставок, требующих определенного содержания белка, потребуется корректировка пропорций или добавление более протеиновых партий.

Как отметил заместитель директора филиала Валерий Немченко, государственный мониторинг зерна позволяет аграриям бесплатно получить объективную оценку своей продукции, что способствует более эффективной реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Отбор проб и лабораторные исследования продолжаются. Окончательные выводы о качестве урожая сделают после завершения уборочной кампании.

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