Звезды ведущего театра Казахстана «Астана Опера» выступят на «Роза Хутор»

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Nomad Ballet — вечер национального балета, сценическое посвящение культуре, истории, традициям народа Великой степи. Через современную пластику и музыку в исполнении этно-фольклорного коллектива HasSak постановка обращается к памяти предков и глубинным смыслам кочевой цивилизации.

Основу программы составляют новеллы в постановке Султанбека Гумара — хореографа, уверенно заявившего о себе на профессиональной сцене. Его работы отмечены международными наградами, среди которых премия «За лучшую хореографию» Международного конкурса балетных артистов и хореографов в Ляонине (Китай). С именем Султанбека Гумара сегодня связаны поиски нового языка танца в балетном искусстве Казахстана.

Выступление «Астана Опера» на горном курорте продолжит гастроли артистов из Казахстана в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор». 11 и 12 июля в концертном центре «Сириус» труппа театра представит балет «Коппелия», 14 июля зрители увидят гала-балет и постановку «Сколько длится сейчас?».

Фото: пресс-служба Роза Хутор

В июльском расписании фестиваля на «Роза Хутор» — открытые концерты у Ратуши. Зрителей ждет выступление ансамбля «Толока» — молодых фольклорных исполнителей и исследователей русской аутентичной музыки, которые представляли Россию на 61-й Венецианской биеннале, а также концерты других коллективов. В августе на курорте состоится спектакль «Финист — ясный сокол» Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», а на открытых площадках пройдут мероприятия ко Дню независимости Индии.

Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» завершится 31 августа 2026 года. Главная тема события — национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения. Его участниками стали хореографические и музыкальные коллективы из России, Казахстана, Бразилии, Индии. Помимо концертов, гостей ждут спектакли студентов и мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, образовательные и экологические программы, а также кинопоказы. Планируется, что фестиваль станет ежегодным и будет развиваться как площадка для международного культурного диалога и работы с молодыми талантами.

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