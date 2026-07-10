Топливо отпускают только в топливные баки Фото: Андрей ГРЕЧАННИК. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске по данным на утро 10 июля топливо отпускают 20 АЗС, еще 11 станций временно не работают. О режиме работы автозаправочных станций рассказали в пресс-службе администрации города-героя.

На всех действующих АЗС введены лимиты: горючее заливают только в топливные баки, объем на один автомобиль ограничен и варьируется от 20 до 60 литров в зависимости от станции.

Ассортимент топлива сейчас неравномерный: дизельное топливо (ДТ) есть на 17 АЗС, АИ 92 и АИ 95 — на четырех станциях каждая, АИ 100 в продаже отсутствует.

При этом на ряде АЗС действуют дополнительные правила. Так, на некоторых станциях сетей «Роснефть» и «Лукойл» отдельные марки бензина отпускают исключительно по топливным картам либо только для спецтранспорта. В частности, это касается АЗС в Цемдолине (ул. Ленина, «Роснефть»), на ул. Суворовской и ул. Куникова («Лукойл») — жителей просят не приезжать на эти станции без карт.

Топливо доступно на АЗС разных сетей в различных районах города — в том числе в Мысхакском шоссе, Кирилловке, Верхнебаканском, Раевской, Натухаевской, Гайдуке и других локациях.

«Для обеспечения сельскохозяйственной безопасности принято решение обеспечивать топливом сельхозтоварпроизводителей в установленное время в сельских пригородах» – рассказали в администрации Новороссийска.

Проверить актуальную информацию о наличии топлива можно в чат боте платформы MAX по ссылке.

Власти и операторы просят автомобилистов не закупать горючее впрок. Это поможет снизить нагрузку на АЗС, сократить очереди и обеспечить доступ к топливу для всех водителей.