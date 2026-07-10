Где в Сочи есть бензин 10 июля 2026

В Сочи работают 50 заправок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи по данным на утро 10 июля 50 АЗС, однако на значительной части из них действуют ограничения на отпуск топлива. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

На 30 станциях собственники ввели лимиты: горючее заливают только в топливные баки, при этом объём на один автомобиль не должен превышать 30 литров. На АЗС сети «Лукойл» лимит еще строже — не более 20 литров на машину.

Ассортимент топлива в городе представлен следующим образом: дизельное топливо есть на 40 АЗС, АИ 95 и АИ 92 — на 27 станциях каждая, АИ 100 — на 21 АЗС. Сжиженный газ можно найти на 11 станциях.

Особые условия действуют на ряде станций: на двух АЗС «Лукойл» и двух АЗС «Роснефть» топливо отпускают исключительно по топливным картам. Кроме того, четыре АЗС временно не отпускают топливо, еще четыре находятся на плановом ремонте.

Работа заправок также зависит от внешних факторов безопасности. Согласно внутренним регламентам сетей, при сигнале воздушной тревоги АЗС временно прекращают обслуживание. После окончания тревоги выдерживается пауза в 15–20 минут: если повторного сигнала нет, станции возвращаются к обычной работе.

Операторы и власти призывают автомобилистов не закупать топливо впрок — это поможет избежать искусственного ажиотажа и очередей.