В Сочи восстановят разрушенную оползнем дорогу в поселке Уч-Дере

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи приступят к восстановлению участка горной автодороги по улице Чайной в поселке Уч-Дере в Лазаревском районе, пострадавшей от серьезного оползня. Ход подготовки к масштабным работам в рамках выездного совещания оценил мэр города Андрей Прошунин.

Движение по улице Чайной, которая является трассой регионального значения и находится в ведении Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, было полностью заблокировано из-за схода грунта в феврале этого года. Из-за масштаба повреждений на участке ввели режим чрезвычайной ситуации. На данный момент аварийная зона огорожена, там установлены предупреждающие знаки и разработан предварительный план инженерных решений. По словам Андрея Прошунина, регион уже подтвердил выделение необходимого финансирования, после чего дорожные службы приступят к укреплению склона и восстановлению дорожного полотна.

«Ситуация с оползнями в городе остается напряженной. Всего в Сочи насчитывается более двух тысяч оползневых участков, 255 из которых расположены непосредственно на автомобильных дорогах. Мы при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность людей», – рассказал мэр.

Андрей Прошунин добавил, что в городе ведется системная работа по ликвидации последствий подобных ЧС. В прошлом году были восстановлены дороги в переулке Надежды, на улице Магаданской и в переулке Аэровокзальном. В этом году работы ведутся на улицах Изобильных, Православной и в переулке Васильковом. Каждый такой проект требует индивидуальных и дорогостоящих инженерных решений из-за сложнейшего горного рельефа.

Пока улица Чайная закрыта, альтернативный проезд в Уч-Дере организован по улице Культурной. Недавно из-за переувлажнения почвы и забитой ливневой канализации на ней также возник риск схода грунта. Чтобы не допустить транспортной блокады поселка, коммунальные службы оперативно направили туда спецтехнику. На данный момент ливневка полностью расчищена, излишки воды отведены, а проезд для транспорта сохранен и находится под постоянным контролем, сообщили в мэрии.