Более 160 тысяч детей отдохнули и оздоровились на Кубани с начала лета

До конца лета курорты Кубани планируют принять еще около 200 тысяч детей Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета в Краснодарском крае уже успели отдохнуть и укрепить здоровье более 160 тысяч детей. В кубанских здравницах и лагерях набираются сил школьники не только из Краснодарского края, но и из множества других регионов России. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, до конца лета край планирует принять еще около 200 тысяч юных гостей.

В регионе развернута разнообразная инфраструктура детского досуга. Помимо классических санаториев на черноморском побережье, для ребят открыты палаточные городки, пришкольные площадки и лагеря труда и отдыха.

Глава региона отметил, что в современных реалиях на первый план выходит вопрос безопасности детей. Для спокойствия родителей кубанские власти и руководство лагерей организовали тесное и постоянное взаимодействие с правоохранительными органами. Кроме того, большое внимание уделяется качеству досуга: для ребят активно разрабатывают и внедряют новые образовательные, творческие и спортивные программы, проводят познавательные экскурсии, лекции и мастер-классы.

«На оздоровительную детскую кампанию в этом году направили почти 4 миллиарда рублей. Значительная часть средств пошла на приобретение бесплатных путевок для детей, нуждающихся в особой заботе государства, – рассказал Вениамин Кондратьев. – Наша цель – подарить каждому ребенку незабываемые летние каникулы, чтобы они набрались больше сил перед учебным годом».