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НовостиОбщество10 июля 2026 9:19

Более 160 тысяч детей отдохнули и оздоровились на Кубани с начала лета

До конца лета курорты Кубани планируют принять еще около 200 тысяч детей
Наталия КОЖЕВНИКОВА
До конца лета курорты Кубани планируют принять еще около 200 тысяч детей

До конца лета курорты Кубани планируют принять еще около 200 тысяч детей

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета в Краснодарском крае уже успели отдохнуть и укрепить здоровье более 160 тысяч детей. В кубанских здравницах и лагерях набираются сил школьники не только из Краснодарского края, но и из множества других регионов России. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, до конца лета край планирует принять еще около 200 тысяч юных гостей.

В регионе развернута разнообразная инфраструктура детского досуга. Помимо классических санаториев на черноморском побережье, для ребят открыты палаточные городки, пришкольные площадки и лагеря труда и отдыха.

Глава региона отметил, что в современных реалиях на первый план выходит вопрос безопасности детей. Для спокойствия родителей кубанские власти и руководство лагерей организовали тесное и постоянное взаимодействие с правоохранительными органами. Кроме того, большое внимание уделяется качеству досуга: для ребят активно разрабатывают и внедряют новые образовательные, творческие и спортивные программы, проводят познавательные экскурсии, лекции и мастер-классы.

«На оздоровительную детскую кампанию в этом году направили почти 4 миллиарда рублей. Значительная часть средств пошла на приобретение бесплатных путевок для детей, нуждающихся в особой заботе государства, – рассказал Вениамин Кондратьев. – Наша цель – подарить каждому ребенку незабываемые летние каникулы, чтобы они набрались больше сил перед учебным годом».