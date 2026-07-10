50-летняя туристка упала и повредила руку в каньоне Псахо в Сочи

Фото: max.ru/id2312102121_gos

В каньоне «Псахо» у села Голицыно 50-летняя туристка получила травму руки в результате падения. Женщина оступилась и повредила конечность, что сделало для нее невозможным самостоятельный выход из труднодоступной местности.

На сигнал о помощи оперативно отреагировали спасатели Краснополянского аварийно-спасательного отряда. Чтобы добраться до пострадавшей, им пришлось преодолеть часть пути на высокопроходимом автомобиле, а затем продолжить маршрут пешком по сложной пересеченной местности.

Прибыв на место происшествия, специалисты оказали женщине необходимую первую помощь. После этого они помогли ей выбраться из каньона и сопроводили до прибывшего автомобиля скорой для дальнейшего оказания помощи.

«Уважаемые гости и жители курорта! Каньоны рек Псахо и Кудепста славятся своей первозданной красотой, но их склоны могут быть коварными», – предупредили в пресс-службе Кубань-СПАС.

В ведомстве напоминают о мерах безопасности при посещении природных объектов:

- Используйте удобную, закрытую обувь с нескользящей подошвой.

- Строго придерживайтесь оборудованных туристических троп.

- Воздерживайтесь от посещения каньонов во время дождя или сразу после него, когда риск падения значительно возрастает.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.