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НовостиОбщество10 июля 2026 11:03

83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие, еще 14 проходят экспертизу

Роспотребнадзор подтвердил безопасность пляжей Анапы после ликвидации ЧС
Наталия КОЖЕВНИКОВА
83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие

83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, продолжаются под контролем правительственной комиссии. Благодаря масштабным усилиям, 83 пляжа Анапы уже получили разрешительные документы на открытие, а еще 14 находятся на стадии экспертизы Роспотребнадзора.

Одной из ключевых задач стала оперативная очистка пострадавших от мазута территорий. В Анапе на загрязненные пляжи завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка, что позволяет постепенно восстанавливать курортную инфраструктуру и обеспечивать безопасность для отдыхающих.

«С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно», – рассказали в официальном канале Правительства РФ.

В ликвидации ЧС задействована сводная группировка из 765 человек и 186 единиц техники. Из зоны загрязнения вывезли около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, которые в специализированных организациях были обезврежены или переведены в категорию вторичных продуктов. Весь объем вывезенного материала успешно утилизирован или переработан.

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