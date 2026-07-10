83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие, еще 14 проходят экспертизу

83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, продолжаются под контролем правительственной комиссии. Благодаря масштабным усилиям, 83 пляжа Анапы уже получили разрешительные документы на открытие, а еще 14 находятся на стадии экспертизы Роспотребнадзора.

Одной из ключевых задач стала оперативная очистка пострадавших от мазута территорий. В Анапе на загрязненные пляжи завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка, что позволяет постепенно восстанавливать курортную инфраструктуру и обеспечивать безопасность для отдыхающих.

«С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно», – рассказали в официальном канале Правительства РФ.

В ликвидации ЧС задействована сводная группировка из 765 человек и 186 единиц техники. Из зоны загрязнения вывезли около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, которые в специализированных организациях были обезврежены или переведены в категорию вторичных продуктов. Весь объем вывезенного материала успешно утилизирован или переработан.

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