Более 2,3 тысячи кубанцев подтвердили ИТ-компетенции на Госуслугах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Кубани активно демонстрируют высокий уровень владения информационными технологиями. Уже более 2,3 тысячи кубанцев успешно подтвердили свои ИТ-компетенции, используя бесплатный сервис на портале Госуслуг. Это позволило Краснодарскому краю занять лидирующие позиции по количеству выданных сертификатов Минцифры России – с момента запуска платформы их число достигло почти 5 тысяч.

«Тестирование помогает найти слабые места в знаниях, подтянуть их, а также свериться с ожиданиями рынка – убедиться, что владеешь навыками на том уровне, который требуется работодателям», – прокомментировал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

На платформе Госуслуг доступно тестирование по 21 различному ИТ-направлению. Каждое из них разработано с учетом требований для специалистов уровня джуниор, мидл и сеньор, что позволяет пользователям оценить свои навыки сразу в нескольких областях, сообщает пресс-служба администрации региона.