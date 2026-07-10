Больше 3 млн турпоездок пришлось на Кубань за первые пять месяцев с начала года

З первые пять месяцев Кубань приняла 3,2 млн туристических поездок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край вновь подтвердил статус одного из самых востребованных туристических направлений России. По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, за период с января по май 2026 года регион принял 3,2 млн путешественников, обеспечив себе второе место в общероссийском рейтинге популярности.

Всего же за пять месяцев текущего года россияне совершили 34,2 млн поездок внутри страны, что на 6,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Лидером по турпотоку стала Москва (5,2 млн поездок), а тройку лидеров замкнула Московская область (2,7 млн). Также в десятку наиболее популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Крым и ряд других субъектов РФ.

«Позитивная динамика первых 5 месяцев этого года подтверждает, что внутренний туризм продолжает уверенно расти, а интерес россиян к путешествиям по стране сохраняется на высоком уровне», – прокомментировали в аппарате вице-премьера ТАСС.

Аналитики отмечают, что устойчивый спрос на внутренний туризм подкрепляется активным развитием инфраструктуры. Особый динамичный рост турпотока в этом году показывают Тува, Севастополь, Дагестан и регионы Северного Кавказа.

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