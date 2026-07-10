Смена для молодых предпринимателей стартует на форуме «Регион 93» 20 июля

Форум «Регион 93» пройдет с 20 июля по 21 августа в Северском районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Форум «Регион 93» с 20 июля открывает свои двери для амбициозной молодежи Кубани и запускает первую специализированную смену под названием «Миссия – расширять возможности». Эта программа призвана объединить и поддержать молодых специалистов, развивающих свои проекты в самых актуальных сферах: технологическом предпринимательстве, креативных индустриях и современных медиа.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, участники смены смогут углубить свои знания и навыки сразу по трем ключевым направлениям. Главная цель – создать активное сообщество молодых инноваторов, дать им инструменты для профессионального роста и стимулировать обмен опытом.

«В условиях быстроразвивающихся технологий, в том числе искусственного интеллекта и дипфейков, у медиаспециалистов большая ответственность перед своей аудиторией – находить достоверную информацию и качественно доносить ее до аудитории», — отметила руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова.

Организаторы отмечают, что форум традиционно служит платформой для реализации молодежных инициатив. Смена предоставит возможность молодым людям с собственными проектами, интересующимся инновациями, найти единомышленников, отточить свои идеи и получить ценные знания для развития в сферах, которые сегодня активно формируют экономику и общественную жизнь региона.

Форум «Регион 93» пройдет в Северском районе с 20 июля по 21 августа.