124 парка и сквера благоустроят на Кубани до конца года за 3,6 млрд рублей

124 парка и сквера благоустроят на Кубани Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

До конца 2026 года на Кубани планируется благоустроить или создать с нуля 124 парка и сквера. На реализацию этого масштабного проекта выделено 3,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

12 июля завершилось голосование по определению территорий, которые благоустроят в 2027 году. В процессе выбора объектов для преобразования городской среды приняли участие более 740 тысяч человек. Именно они определили 50 приоритетных территорий, которые будут обновлены в первую очередь.

«В каждом населенном пункте края есть скверы и парки, которые влияют на облик наших городов и станиц, определяют комфорт и качество жизни. При их благоустройстве мы всегда отталкиваемся от мнения жителей», – отметил глава Краснодарского края.

Основные строительные работы на всех объектах планируется завершить к 1 сентября текущего года, а финишные штрихи по озеленению территорий будут выполнены до 1 ноября. Это обеспечит создание комфортных и современных мест отдыха для всех жителей и гостей Краснодарского края.