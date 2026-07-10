Больше половины магистров юрфака КубГУ окончили вуз с отличием

Среди выпускников, которым мэр вручил красные дипломы, – корреспондент «КП»‑Кубань» Светлана Овдей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Кубанском государственном университете прошло торжественное вручение дипломов магистрам юридического факультета имени А. А. Хмырова. Среди 431 выпускника юрфака 75 человек получили дипломы с отличием – это чуть больше половины от общего числа магистров (143 человека).

В церемонии принял участие глава Краснодара Евгений Наумов – выпускник этого же факультета и председатель государственной экзаменационной комиссии. В июне он лично участвовал в защите квалификационных работ магистров, а теперь вручил отличникам дипломы и обратился к выпускникам с напутственными словами.

«Желаю вам стать профессионалами своего дела, мастерами, которые с удовольствием ходят на работу, – сказал Наумов. – Будьте здоровы, счастливы, добивайтесь успехов. Чем больше трудностей, тем выше пьедестал».

Евгений Наумов также призвал выпускников не забывать преподавателей, которые на протяжении шести лет не только передавали знания, но и поддерживали студентов, а при необходимости проявляли строгость. По словам главы города, именно благодаря наставникам выпускники сегодня делают важный шаг в новую жизнь.

Среди выпускников, которым мэр вручил красные дипломы, – корреспондент «КП»-Кубань» Светлана Овдей. Света несколько лет назад с отличием окончила журфак КубГУ, а потом пошла учиться на юриста в магистратуру. Она считает, что эта профессия пригодится и в журналистике. И мы в редакции нашу звездочку поддерживаем – репортажи Светы из залов суда получаются интересные и острые.

«КП»-Кубань» поздравляет коллегу! Так держать!