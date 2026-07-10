Песня майкопской группы Myst отобрана в плейлист всероссийского фолк-проекта

Фото: пресс-служба МТС на Юге России

Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с целью продвижения молодых музыкантов, работающих с традиционной культурой народов России. Финальный плейлист, объединяющий восемь композиций из разных регионов России, появится на стриминговых платформах 22 августа - в День Государственного флага РФ.

Одним из релизов фолк-проекта стала композиция от группы Myst из Майкопа. Это черкесская народная песня, основанная на нартском эпосе. По сюжету витязь Шыбатныкъо едет на хасэ (совет) нартов по просьбе своей матери Сэтэнай, чтобы спасти своего отца Орзэмэса, которого нарты хотят умертвить. Это песня о семье, пути и долге.

«Мыст» (Myst) — группа из Майкопа (Республика Адыгея) в жанре постфолка и индитроники. Группа известна переосмыслением и стилизацией старинных адыгских (черкесских) героических песен, нартских сказаний и лирических композиций. Музыканты занимаются сохранением и популяризацией национальных традиций, сочетая аутентичные струнные инструменты (шичепшин, апепшин) со звуками гармошки, виолончели, гитары и современной электроники.

Всего в рамках проекта отобрано восемь песен и клипов на русском, черкесском, татарском, коми-пермяцком, удмуртском, чувашском языках. Важная составляющая проекта – сочетание традиционной фольклорной культуры и современного актуального звучания. То есть современные песни, которые понятны молодому поколению слушателей. Старт проекта состоялся 10 июня, в канун Дня России. 22 августа, ко Дню Флага России все треки будут собраны в один плейлист для публикации на музыкальных стримингах.

«В нашей стране много артистов, которые пишут современную музыку, опираясь на традиции своих предков, они искренне актуализируют фолк и делают по-настоящему самобытную музыку. Мы рады помочь им найти своего слушателя», — рассказала генеральный директор ON Лейбл Надежда Бойчевски,

Посмотреть видео и послушать песню: https://vkvideo.ru/video-223470428_456239065