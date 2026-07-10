Наехавший на людей в Краснодаре водитель фургона отправится в СИЗО до 8 сентября

Фигуранта дела об убийстве на улице Генерала Трошева в Краснодаре отправили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест 26-летнего водителя фургона, устроившего смертельный наезд на пешеходов. Молодому человеку предъявили обвинения в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам уголовного дела, трагедия разыгралась в Краснодаре в ночь на 8 июля. Находясь за рулем грузового фургона, обвиняемый умышленно прибавил скорость и направил машину прямо в группу людей, стоявших у края проезжей части на улице Генерала Трошева.

В результате целенаправленного тарана 28-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Остальные пешеходы чудом выжили – они успели вовремя отбежать в сторону. Сразу после наезда водитель скрылся с места преступления, но оперативно был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Изучив представленные следствием доказательства, суд принял решение избрать для фигуранта меру пресечения в виде заключение под стражу. Ближайшие 1 месяц и 28 суток (до 8 сентября 2026 года включительно) обвиняемый проведет в следственном изоляторе.