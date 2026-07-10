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НовостиСпорт10 июля 2026 13:21

ФК «Краснодар» подписал бразильского полузащитника Кристиана

ФК «Краснодар» объявил о трансфере Кристиана из «Крузейро»
Гарик АРОЯН
Кристиан новый игрок "Краснодара". Фото: ФК "Краснодар"

Кристиан новый игрок "Краснодара". Фото: ФК "Краснодар"

ФК «Краснодар» усилил состав полузащитником Кристианом. 25-летний бразилец перешел в стан «быков» из «Крузейро», а соглашение с футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Новичок будет выступать за краснодарскую команду под 18-м номером. До перехода в РПЛ Кристиан защищал цвета бразильского «Крузейро», за который играл с января 2025 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет около 12 млн евро. В клубе уже поприветствовали новичка и пожелали ему успешного выступления в составе черно-зеленых.

Ранее сообщалось, что футболисты «Краснодара» собрали главные награды РПЛ по итогам сезона.