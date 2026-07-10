В Краснодаре начали сносить незаконный лодочный ангар площадью 20 тыс. кв. м

Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

В Краснодаре судебные приставы приступили к принудительному демонтажу самовольно возведенного ангара, предназначенного для хранения лодок. Площадь незаконного объекта составляет 20 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю, нежилое здание построили без каких-либо разрешительных документов. Кроме того, сам земельный участок использовался не по назначению, что прямо нарушает нормы градостроительного законодательства.

До начала сноса судебный пристав-исполнитель применил к владельцу строения широкий спектр мер воздействия. Руководителю организации-должника регулярно направлялись требования о демонтаже, выносились официальные предупреждения об уголовной ответственности, а саму компанию привлекали к административной ответственности. В частности, с должника был полностью взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Однако даже под угрозой уголовного преследования собственник так и не приступил к работам.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено в добровольном порядке, приставы привлекли к процессу специализированную подрядную организацию. В ходе исполнительных действий объект полностью освободили от арендаторов, опечатали и передали подрядчику для демонтажа.

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