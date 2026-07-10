Подвалы многоквартирных домов в Сочи продолжают приводить в порядок

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжают приводить в порядок подвалы многоквартирных домов. Цель масштабной кампании — не только обеспечение санитарных и противопожарных норм, но и подготовка заглубленных помещений для использования в качестве возможных временных укрытий. На этой неделе коммунальные службы и волонтеры зачистили подвал многоэтажки в Хостинском районе по адресу: Курортный проспект, 98/16. Оттуда полностью вывезли скопившийся строительный и бытовой мусор, рассказали в мэрии Сочи.

Глава администрации Хостинского района Иван Савин сообщил, что на вверенной ему территории насчитывается более 60 заглубленных помещений, 48 из которых расположены именно в подвалах жилых домов. Расчистка этих пространств проводится силами управляющих организаций при активном содействии регионального оператора «Крайжилкомресурс».

«Надлежащее содержание подвальных помещений — это обязанность управляющей компании. Одновременно с этим и сами жители не вправе складировать бытовой мусор и крупногабаритные предметы в местах общего пользования», — сказал Савин.

В районной администрации напомнили сочинцам, что использовать подвалы, чердаки и технические этажи для хранения личных вещей и мебели нельзя. Это грубо нарушает требования пожарной безопасности, противоречит санитарно-эпидемиологическим нормам, а главное — в случае аварии может заблокировать доступ экстренных служб к важным общедомовым коммуникациям.

Плановые проверки и расчистка заглубленных помещений в Сочи продолжаются во всех внутригородских районах.