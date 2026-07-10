Отели Кубани готовятся к цифровому заселению через Max с 1 сентября 2026 года

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С 1 сентября 2026 года российские отели с номерным фондом более 50 комнат будут обязаны заселять туристов без физических документов через мессенджер Max. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, подчеркнув необходимость подготовки гостиниц, включая подключение инфосистем и обучение персонала. Компания VK окажет методическую поддержку.

С 1 апреля текущего года для заселения уже можно использовать водительские удостоверения, биометрические данные или сервисы «Госуслуг» в дополнение к паспорту.

Кубанские отельеры выразили готовность к нововведениям. По данным «Бизнес ФМ Краснодар», они видят в этом ускорение регистрации, но указывают на риски технических сбоев.