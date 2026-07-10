В Новороссийске на фоне воздушной атаки перекрыты несколько дорог

Временные ограничения действуют на въезд в Новороссийск Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске вновь объявлена воздушная тревога. Жители города услышали сирены — сигнал «Внимание всем», оповещающий о возможной атаке беспилотников. Глава города Андрей Кравченко подтвердил угрозу и призвал граждан немедленно принять меры безопасности.

В связи с опасностью жителям рекомендуется оставаться дома, держаться подальше от окон и перейти в наиболее защищенные места: внутренние комнаты или коридоры. Тем, кто находится на улице, необходимо срочно найти укрытие в подземных переходах или на цокольных этажах зданий. Избегайте открытых пространств, особенно в прибрежной зоне. Напоминаем: использование автомобиля или попытки укрыться под стенами многоквартирных домов категорически запрещены.

«Также убедительно просим не публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы, запечатлевшие момент атаки, работу систем ПВО или действия экстренных служб. Распространение подобного контента недопустимо, так как это может раскрыть важные данные и подвергнуть людей опасности», – отметили в администрации города-героя.

Из-за воздушной тревоги изменилось движение транспорта: перекрыт участок от пересечения улиц Судостальской и Портовой в направлении Геленджика. Также введены ограничения на въезд в Новороссийск со стороны Кабардинки.

В 18.43 движение по ранее перекрытым участкам в Новороссийске возобновили. Также была дезактивирована беспилотная опасность.