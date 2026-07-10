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НовостиПроисшествия10 июля 2026 15:55

В Лабинском районе спасатели освободили двух человек из искореженного автомобиля

Водитель не справился с управлением авто и врезался в дерево в Краснодарском крае
Евгения ХАЛИКОВА
Место аварии

Место аварии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В станице Владимирской произошла серьезная авария: двое человек оказались заблокированы в салоне легкового автомобиля после столкновения.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и на высокой скорости врезалась в дерево. В результате удара кузов автомобиля был сильно деформирован, что лишило людей возможности самостоятельно покинуть салон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГКУ «Кубань-СПАС» оперативно провели необходимые меры безопасности: обесточили автомобиль и установили ограждение. Используя специальный инструмент, спасатели деблокировали пострадавших и передали их медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.