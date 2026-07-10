Автоэксперт Мокропуло развеял мифы об экономии бензина на Кубани

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В условиях роста спроса на топливо автомобилисты ищут способы сократить его расход, не отказываясь от поездок. Автоэксперт Роман Мокропуло в эфире телеканала «Кубань 24» объяснил, какие привычки водителей действительно помогают сберечь горючее, а какие являются заблуждениями.

Главным способом экономии эксперт назвал плавность вождения. Резкие старты и торможения увеличивают аппетит автомобиля.

«Встали на 15 минут раньше, не несетесь как угорелые, а нежно нажимаете на педаль газа. Если видите, что светофор переключается на красный, просто отпустите газ и докатитесь до него — это сбережет бензин», — пояснил Мокропуло.

Эксперт также развеял популярный миф о том, что кондиционер значительно увеличивает расход топлива. По его словам, на современных автомобилях система кондиционирования работает циклично и не создает критической нагрузки на двигатель. При этом езда с открытыми окнами на высокой скорости нарушает аэродинамику машины, что приводит к расходу топлива, сопоставимому с работой кондиционера. В жаркое лето эксперт посоветовал не экономить на комфорте в ущерб здоровью пассажиров.

Что касается экономии топлива за счет выключения двигателя, специалист предостерег от крайностей. Глушить машину имеет смысл, если ожидание в пробке превышает 10–15 минут. Выключение мотора на каждом светофоре приведет лишь к преждевременному износу стартера и разряду аккумулятора.