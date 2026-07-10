Ветеринар Зуева предупредила об опасности кормления котят обычным молоком

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Кормление котят коровьим молоком способно вызвать тяжелые расстройства пищеварения, которые в ряде случаев представляют смертельную угрозу для животного. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщила главный врач ветеринарной клиники «Центр», кандидат биологических наук Наталья Зуева.

По словам ветеринара, молоко часто провоцирует у питомцев рвоту и диарею. Эти симптомы ведут к быстрому обезвоживанию и интоксикации организма, что критически опасно для неокрепшего котенка. Специалист пояснила, что реакция организма на продукт носит индивидуальный характер, однако большинство котят генетически не адаптированы к перевариванию лактозы.

Аналогичная непереносимость нередко сохраняется и у взрослых кошек. Употребление молока может вызвать не только сбои в работе ЖКТ, но и тяжелые аллергические реакции. Ветеринары настоятельно рекомендуют исключить этот продукт из рациона питомцев, отдавая предпочтение специализированным кормам.