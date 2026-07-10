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НовостиОбщество10 июля 2026 18:07

Автоэксперт Серебряков назвал признаки перегрева двигателя автомобиля

Признаки перегрева двигателя: что делать, если машина теряет мощность и шумит
Ева МУР

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Повышенный шум при работе силового агрегата может указывать на опасный перегрев двигателя. Об этом NEWS.ru сообщил директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

По словам эксперта, основными признаками неисправности являются переход стрелки датчика температуры в «красную зону», появление постороннего звона в моторе и заметное падение мощности при разгоне. Наиболее критические проявления — выход пара из-под капота, свидетельствующий о потере герметичности системы охлаждения, а также специфические запахи гари или антифриза в салоне.

Для предотвращения подобных ситуаций Серебряков рекомендует строго соблюдать регламент технического обслуживания. Водителям следует регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и вовремя менять антифриз. Особое внимание стоит уделить чистоте радиатора: его соты необходимо промывать не реже одного раза в год, так как скопившаяся пыль и насекомые нарушают отвод тепла.

В жаркую погоду эксперт советует избегать длительной работы двигателя на холостом ходу, а при движении под нагрузкой — например, в гору или при полной загрузке машины — снижать скорость для уменьшения нагрузки на систему охлаждения.