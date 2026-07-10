Скорая помощь Туапсинского округа передала автомобиль бойцам СВО

Автомобиль скорой помощи передали штурмовикам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Станция скорой медицинской помощи Туапсинского округа направила один из своих автомобилей в зону проведения специальной военной операции. Транспорт укомплектуют медикаментами и гуманитарным грузом для передачи штурмовому подразделению.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Инициатива медиков по передаче спецтранспорта была одобрена Министерством здравоохранения Краснодарского края.

«Мы понимаем, насколько эта машина необходима бойцам на передовой — она жизненно важна для оказания помощи раненым. Поэтому мы обратились в региональное Минздрав с просьбой поддержать фронт, и нам дали добро», — рассказал главный врач станции Эмиль Гараев.

Подготовкой автомобиля к выполнению задач займется Туапсинское отделение благотворительного фонда «Колокола». После полной комплектации медикаментами и гуманитарной помощью машину передадут в ведение Министерства обороны РФ.

По словам руководителя волонтерского движения фонда Ваге Арутюняна, автомобиль предназначен для штурмового подразделения «Северный ветер». Бойцы давно запрашивали подобный транспорт, так как он критически важен для оперативной эвакуации раненых в госпитали.