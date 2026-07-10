Жители Саук-Дере получат современный тротуар к ключевым соцобъектам

В Саук-Дере начались работы по строительству пешеходной зоны. Фото: пресс-службы администрации Крымского района

В поселке Саук-Дере Крымского района дорожники приступили к строительству тротуара от амбулатории на улице 60 лет образования СССР до улицы Новороссийской.

«Для местных жителей это важное обновление. Новая дорога обеспечит удобный и безопасный путь к ключевым социальным объектам — школе, Дому культуры и медицинскому пункту», – рассказали в пресс-службе администрации Крымского района.

Участок технически сложный, поэтому работы разделили на два этапа: в ходе строительства необходимо возвести подпорную стену. Специалисты подходят к задаче с максимальной ответственностью, тщательно прорабатывая каждый элемент конструкции, чтобы дорожка была долговечной и устойчивой к любым погодным условиям.

Проект реализуется в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».