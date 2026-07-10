Полиция Краснодара раскрыла кражу велосипеда стоимостью 42 тысячи рублей

Житель Челябинска украл велосипед на Кубанской Набережной Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре полицейские раскрыли кражу велосипеда на Кубанской Набережной. Хозяйка транспорта обратилась с заявлением в отделение УМВД по городу. Сотрудники уголовного розыска Управления МВД по Краснодару установили причастность к краже 35-летнего жителя Челябинска.

Подозреваемый признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Накатавшись на чужом велосипеде, приезжий продал его случайному прохожему всего за 6 000 рублей, хотя реальная стоимость имущества в семь раз выше.

Мужчина полностью признал вину и принес потерпевшей искренние извинения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.