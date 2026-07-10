С начала года 7 тысяч жителей Кубани прошли лечение в центрах онкопомощи

Медицинский сотрудник в корпусе лучевой терапии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае функционируют 19 центров амбулаторной онкопомощи. Как отметил министр здравоохранения Кубани Владимир Крушельницкий, первые такие центры начали открывать в регионе еще в 2019 году. По словам главы ведомства, каждый центр обеспечивает медицинскую поддержку жителям сразу нескольких близлежащих районов.

«За первое полугодие специалисты этих подразделений провели более 138 тысяч консультаций. В дневных стационарах прошли лечение около 7 тысяч онкологических больных», — сообщил министр.

Центры создаются на базе районных больниц и поликлиник. Все медицинские организации оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.