Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье10 июля 2026 17:45

С начала года 7 тысяч жителей Кубани прошли лечение в центрах онкопомощи

Почти 140 тысяч консультаций провели онкоцентры Краснодарского края
Евгения ХАЛИКОВА
Медицинский сотрудник в корпусе лучевой терапии

Медицинский сотрудник в корпусе лучевой терапии

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае функционируют 19 центров амбулаторной онкопомощи. Как отметил министр здравоохранения Кубани Владимир Крушельницкий, первые такие центры начали открывать в регионе еще в 2019 году. По словам главы ведомства, каждый центр обеспечивает медицинскую поддержку жителям сразу нескольких близлежащих районов.

«За первое полугодие специалисты этих подразделений провели более 138 тысяч консультаций. В дневных стационарах прошли лечение около 7 тысяч онкологических больных», — сообщил министр.

Центры создаются на базе районных больниц и поликлиник. Все медицинские организации оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.