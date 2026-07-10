В Северском районе разработали турмаршруты по пивоварне и рыбхозу

Сельский и промышленный туризм набирают обороты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Северском районе прошел межотраслевой тур по объектам сельского и промышленного туризма. Туроператоры и гиды на практике убедились, что Кубань способна удивлять не только морскими пейзажами.

«Приоритетная задача для нас — диверсификация туристического продукта. Расширяя географию предложений — от эно- и экотуризма до промышленных экскурсий — мы вовлекаем в индустрию гостеприимства территории, находящиеся далеко за пределами побережья. Системное развитие спектра услуг обеспечит комфорт гостям и поможет равномерно распределить туристический поток по всему краю. Мы стремимся создать максимально разнообразную среду, чтобы каждый путешественник нашел здесь что-то свое», — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

Программа тура включала посещение производственных площадок крупнейшего производителя деревянных домов и бань на юге России, а также знакомство с цехами рыбхоза и производителя пива. Погрузиться в историю края участникам помогла локация «Хата Атамана».

Инфотур организован при поддержке регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, Фонда развития промышленности, Туристско-информационного центра и Ассоциации агротуризма и культурного наследия.

На сегодняшний день в Краснодарском крае функционирует более 100 объектов сельского туризма и свыше 130 промышленных предприятий, предлагающих экскурсионные программы.