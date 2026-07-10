Творческие индустрии Кубани на пути к эффективному управлению

Кубанское предприятие внедряет бережливое производство. Фото: пресс-службы министерства промышленной политики Краснодарского края

Кубанское предприятие, специализирующееся на создании выставочных экспозиций, внедряет принципы бережливого производства. Оптимизация рабочих процессов проходит в рамках регионального проекта «Бережливый регион» и нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев подчеркнул, что представителям творческих индустрий важно не только предлагать уникальные решения, но и выстраивать эффективную систему управления. По его словам, бережливые технологии позволяют сохранять высокое качество продукции, одновременно повышая конкурентоспособность бизнеса.

«Внедрение этих практик приближает нас к стратегической цели — увеличению доли креативного сектора в ВРП региона до 6,3% к 2030 году. На данный момент уже подписано семь соглашений с компаниями, готовыми совершенствовать свои процессы и внедрять лучшие управленческие стандарты», — добавил Юртаев.

В качестве пилотного проекта выбрали процесс организации выставочной застройки. В рамках этого направления специалисты проведут глубокий анализ, выявят и устранят «узкие места» в производстве, сообщает пресс-служба министерства экономики края.