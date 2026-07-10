Орнитологи завершили летние учеты птиц Кавказского заповедника

Редкие виды птиц попали в поле зрения орнитологов Кавказа. Фото: https://www.kavkazzapoved.ru

В Кавказском биосферном заповеднике завершился основной сезон размножения птиц. Вместе с этим в первой половине лета закончились и плановые исследования их численности на постоянных маршрутах. Исследования орнитолога заповедника Александра Перевозова охватили высотный профиль — от предгорных равнин до субальпийских лугов.

«На шести маршрутах, пройденных дважды (в конце мая и в конце июня), специалисты изучили все ключевые местообитания. На каждом участке было зафиксировано от 20 до 50 видов птиц, хотя всего на данном профиле гнездится около 100 видов», – рассказали в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

В ходе учетов регулярно встречаются редкие и охраняемые виды: малый подорлик, белоголовый сип, бородач, кавказский тетерев, красноголовый королек и черный аист. Полученные данные станут основой для многолетнего мониторинга популяций как редких, так и обычных птиц.

В ближайшее время полевые работы переместятся в высокогорье, где период гнездования наступает позже и длится дольше. Тем временем лесные птицы начинают послегнездовые кочевки, а в середине августа ожидается осенний пролет куликов и хищников.