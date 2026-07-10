Капитальный ремонт музея «Дерево Дружбы» начался в Сочи

Исторический музей в Сочи ждёт масштабная реконструкция. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Сочи начался капитальный ремонт музея «Дерево Дружбы». Уже завершена конкурсная процедура, выбран подрядчик и стартовали работы по капитальному ремонту музейного павильона. Строители обновят это уникальное место, но при этом сохранят его историческую ценность.

Подрядчику предстоит отремонтировать здание площадью 1587 квадратных метров, адаптировав его под современные стандарты без ущерба для исторической и культурной ценности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

История сада-музея «Дерево Дружбы» началась в 1934 году, когда российский селекционер Федор Зорин в ходе научных экспериментов привил на одно дерево десятки сортов цитрусовых. Спустя шесть лет научная идея обрела новое, глубокое значение: полярник Отто Шмидт заложил традицию памятных прививок. С тех пор каждый гость сада оставляет свой «зеленый автограф» как символ мира и единства. Сегодня крона дерева объединяет более 650 прививок из 173 стран мира, а с 1965 года посетители привозят в сад памятные сувениры.

Первый камень в фундамент музея заложили в 1974 году, а официальное открытие состоялось в 1981-м. Здесь хранятся бесценные экспонаты — книги, значки и памятные вещи, собранные по странам. Отдельные стенды посвящены событиям Великой Отечественной войны, истории христианства в России и визитам космонавтов.

В рамках проекта комплексного развития территории сада-музея, реализуемого Субтропическим научным центром РАН, запланировано масштабное обновление и благоустройство всей прилегающей зоны. Открыть обновленный музей для посетителей планируется в ноябре 2027 года.