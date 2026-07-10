Мэрия Сочи расширит систему сбора отходов и усилит видеоконтроль

Власти Сочи ужесточают контроль за утилизацией отходов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос санитарного состояния Сочи стал одной из ключевых тем федерального совещания под председательством главы Минприроды России Александра Козлова. По итогам встречи было объявлено о принятых мерах по наведению порядка в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для оперативной ликвидации несанкционированных свалок районные администрации Сочи заключили новые контракты с региональным оператором на сумму почти 347 млн рублей. Эффективность мер уже заметна: только за июнь с нелегальных точек в городе и сельских поселениях вывезли более 21 тысячи кубометров мусора. Чтобы обеспечить бесперебойную уборку, до конца года власти города планируют выделить из бюджета еще свыше 322 млн рублей.

С начала следующего года город перейдет на единый годовой контракт, объем которого будет рассчитываться исходя из фактических показателей вывоза. Параллельно в Сочи планируется обустроить 241 новую контейнерную площадку. Они будут соответствовать современным стандартам: с зонами для раздельного сбора, секциями для крупногабаритного мусора и системой видеонаблюдения. Также завершается процедура закупки еще 500 контейнеров в дополнение к 1000 единиц, приобретенных в текущем году.

Особое внимание уделено борьбе с нарушителями. За первое полугодие совместно с УВД было составлено 206 административных протоколов за незаконное складирование мусора, причем 72 из них — только за последний месяц. В планах властей — организовать пункты сбора шин для их передачи лицензированным переработчикам и продолжить работу над ужесточением штрафных санкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.