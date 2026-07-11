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НовостиОбщество11 июля 2026 5:34

В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

Жителей Сочи предупредили об угрозе атаки БПЛА
Гарик АРОЯН
Жителей Сочи предупредили об угрозе атаки БПЛА

Жителей Сочи предупредили об угрозе атаки БПЛА

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Тем, кто находится дома, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без окон или в комнате, окна которой не выходят в сторону моря. На улице следует как можно быстрее пройти в подвал, цокольный этаж, подземный переход, тоннель или подземную парковку.

Власти напоминают, что не следует использовать автомобиль в качестве укрытия и находиться рядом со стенами многоквартирных домов.

Кроме того, жителей просят не снимать и не публиковать в интернете работу сил противовоздушной обороны, беспилотники и их обломки, а также действия экстренных и специальных служб. О снятии угрозы сообщат дополнительно.