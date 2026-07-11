В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

Жителей Сочи предупредили об угрозе атаки БПЛА

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Тем, кто находится дома, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без окон или в комнате, окна которой не выходят в сторону моря. На улице следует как можно быстрее пройти в подвал, цокольный этаж, подземный переход, тоннель или подземную парковку.

Власти напоминают, что не следует использовать автомобиль в качестве укрытия и находиться рядом со стенами многоквартирных домов.

Кроме того, жителей просят не снимать и не публиковать в интернете работу сил противовоздушной обороны, беспилотники и их обломки, а также действия экстренных и специальных служб. О снятии угрозы сообщат дополнительно.