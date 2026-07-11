В Краснодаре на выходных ожидается до +31 градуса

В Краснодар возвращается солнечная погода без дождей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре на выходных установится солнечная и теплая погода. После прохождения атмосферного фронта в краевую столицу вернулось летнее тепло без осадков.

В субботу, 11 июля, днем столбики термометров поднимутся до +29…+31 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, а атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба, что немного превышает средние значения.

В воскресенье дождей также не прогнозируется. В ночные часы температура воздуха составит +14…+16 градусов, а днем вновь потеплеет до +30…+32 градусов.